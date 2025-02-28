Глава Евродипломатии Каллас: страны ЕС вошли в НАТО из-за страха перед РФ

Государства Евросоюза состоят в Североатлантическом альянсе из-за страха перед РФ. Существует только одна вещь, которая «действительно работает» против России, рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью AFP, сообщает РИА Новости .

«Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся РФ», — сказала Каллас.

Она добавила, что есть только одна «работающая гарантия безопасности». Речь идет о «зонтике НАТО».

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что принцип коллективной обороны НАТО не будет действовать на Украине при вводе туда миротворческих сил.