Трамп исключил действие пятой статьи НАТО на Украине

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Трамп: принцип коллективной обороны НАТО не действует на Украине

Принцип коллективной обороны НАТО не будет действовать на Украине при вводе туда миротворческих сил, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подтвердил приверженность принципу коллективной обороны НАТО. Но высказал сомнение в его использовании.

Также Трамп усомнился в способности Британии противостоять российской армии на Украине в случае конфликта.

Стармер в свою очередь заявил, что королевство готово отправить на Украину сухопутные войска и авиацию.