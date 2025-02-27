Страмер заявил о готовности отправить войска на Украину

Британия отправит на Украину сухопутные войска и авиацию для урегулирования конфликта, заявил премьер-министр Кир Стармер.

«Великобритания готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину в рамках урегулирования конфликта», — сказал английский премьер, его слова приводит RT.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с Стармером в Белом доме заявил, что американская армия не будет вмешиваться в ситуацию, если королевские войска столкнутся с российскими силами.

Американский лидер также поинтересовался, справится ли Британия одна с Россией. Стармер не смог ответить на вопрос, вызвав смех у представителей СМИ.