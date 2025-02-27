Трамп поставил Стармера в неловкое положение вопросом о России

Трамп озадачил Стармера вопросом о способности Британии справиться с Россией

Президент США Дональд Трамп озадачил премьер-министра Великобритании Стармера вопросом о способности Британии справиться с Россией, сообщает RT .

Трамп во время встречи отметил силу британской армии, отметив, что США не будут вмешиваться, если королевские войска будут атакованы на территории Украины.

«Справится ли Великобритания с Россией сама?» — спросил Трамп у Стармера.

На это английский премьер протянул: «Ну…».

В ответ присутствующие журналисты рассмеялись.

Ранее на встрече Трамп заявил, что Украина не вступит в НАТО, так как это стало причиной конфликта с Москвой.