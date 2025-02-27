Накануне визита Зеленского в США Трамп упомянул Украину и НАТО

Трамп: Украина не вступит в НАТО

Украина не вступит в НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп накануне визита Владимира Зеленского в США, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Трамп обозначил бесперспективность стремлений Киева в Североатлантический блок в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

Американский лидер не в первый раз отказывает Украине во вступлении в альянс.

Заявление было сделано накануне визита Зеленского в США для подписания соглашения по редкоземельным металлам.