На Западе рассказали, почему Трамп резко поменял отношение к Украине

Президент США Дональд Трамп изменил политику США по вопросу украинского конфликта и начал критиковать Киев. Это связано с «давним желанием» республиканца нормализовать отношения с Россией, сообщает Axios со ссылкой на мнение советников американского лидера.

Трамп «кардинально меняет политику США», отмечает издание. Одним из признаков этого стало недавний отказ Белого дома от поддержки резолюции ООН, в которой осуждались действия России на Украине. Это стало признаком того, что Соединенные Штаты «порвали с европейскими союзниками», считает Axios.

«Подход Трампа к войне представляет собой отказ от рефлексивно проевропейского трансатлантизма прошлых президентов — особенно Барака Обамы, Джо Байдена и Джорджа Буша-младшего. Он также коренится в давнем желании Трампа нормализовать отношения с Россией», — говорится в статье.

Советники президента США добавили, что взгляды Трампа на Украину и НАТО сформировались из-за двух дат — 3 апреля 2008 года и 22 февраля 2014 года. Так, в апреле 2008-го Североатлантический альянс заявил, что «однажды» Украина вступит в его ряды. В феврале 2014-го экс-президент Украины Виктор Янукович покинул страну, после чего был опубликован «телефонный разговор между чиновниками Госдепартамента, который показал глубину вмешательства США в дела Украины», отмечает Axios.