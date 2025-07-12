Вашингтон может усилить поддержку Киева оружием и российскими активами

Администрация президента США Дональда Трампа впервые с момента его инаугурации изучает варианты выделения дополнительного военного финансирования для Украины, сообщает CBS со ссылкой на информированные источники.

В распоряжении американского президента остаются 3,85 млрд долларов из ассигнований эпохи его предшественника Джо Байдена — эти средства могут быть направлены Киеву через механизм экстренных президентских поставок вооружений (PDA).

По данным телеканала, рассматривается и более радикальный вариант — использование 5 млрд долларов замороженных в США российских активов, хотя ни Трамп, ни его предшественники никогда не применяли подобную меру. Как отмечают источники, такое решение стало бы «сильным сигналом Москве».

Информацию о подготовке нового пакета помощи подтверждают и другие СМИ: Politico пишет о поставках на «сотни миллионов долларов», а Reuters уточняет, что их объём может достичь 300 млн долларов.

Эти шаги могут обозначить смену риторики Трампа, который ранее неоднократно критиковал масштабы помощи Украине, но теперь, судя по всему, готов продолжить военную поддержку, хотя и в меньших объёмах, чем при Байдене.