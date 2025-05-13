Герб России без крестов заметили на награждении 17-летнего сына Кадырова

На видео, где запечатлено награждение 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова новой медалью, убрали кресты с герба России, утверждает корреспондент Lenta.ru . Соответствующие кадры 12 мая опубликовал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

В видеоролике показано награждение Адама Кадырова медалью в честь 25-летия со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный». Герб России без крестов виден на кирпичной постройке, перед которой стоит сын главы Чечни, пишет издание.

Ранее Адама Кадырова назначили куратором МВД по Чеченской Республике, сообщали в местной прессе.

На днях Рамзан Кадыров заявлял, что спросит президента России Владимира Путина о своей отставке. До этого политик, комментируя слухи об уходе с поста, говорил, что «сам просит» освободить его от должности главы ЧР.