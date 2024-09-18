Галлант: Израиль начал новую фазу войны на северном направлении
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что еврейское государство начинает «новую фазу» войны на северном направлении, сообщает РБК.
По его словам, именно на север будет перенесен «центр тяжести военных усилий» страны. Отмечается, что в том направлении Израиль граничит с Ливаном. Сейчас туда перенаправляются силы и ресурсы израильской армии.
«Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться», — заявил министр обороны Израиля.
Галлант отметил, что Израиль хочет «вернуть жителей городов на севере в их дома».
Он добавил, что еврейское государство не забыло о заложниках и о своих задачах на юге. По словам министра обороны, они также продолжат решаться.
Заявление о «новой фазе» войны было сделано на фоне взрывов в Ливане в результате детонации пейджеров. Из-за этого пострадали до 4 тыс. человек. МИД Ливана обвинил в произошедшем Израиль. Движение «Хезболлах» также возложило ответственность за взрывы на еврейское государство.