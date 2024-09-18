Галлант: Израиль начал новую фазу войны на северном направлении

По его словам, именно на север будет перенесен «центр тяжести военных усилий» страны. Отмечается, что в том направлении Израиль граничит с Ливаном. Сейчас туда перенаправляются силы и ресурсы израильской армии.

«Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться», — заявил министр обороны Израиля.

Галлант отметил, что Израиль хочет «вернуть жителей городов на севере в их дома».

Он добавил, что еврейское государство не забыло о заложниках и о своих задачах на юге. По словам министра обороны, они также продолжат решаться.

Заявление о «новой фазе» войны было сделано на фоне взрывов в Ливане в результате детонации пейджеров. Из-за этого пострадали до 4 тыс. человек. МИД Ливана обвинил в произошедшем Израиль. Движение «Хезболлах» также возложило ответственность за взрывы на еврейское государство.