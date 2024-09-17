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Число пострадавших при подрыве пейджеров в Ливане увеличилось до 4 тысяч

Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в Ливане увеличилось до 4 тысяч, погибших — до 11 человек, пишет РИА Новости .

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд в эфире телеканала аль-Джадид рассказал, что тяжело раненых — 400 человек.

Ранее движение «Хезболла» возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль. Оно пригрозило отомстить.

Также сообщалось, что экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что пейджеры массово сдетонировали в Ливане из-за встроенных взрывных устройств, а не из-за кибератаки.