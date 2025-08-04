FT: Трамп провел «катастрофический» разговор с президентом Швейцарии
Американский президент Дональд Трамп провел «катастрофический разговор» с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер за день до объявления о новых пошлинах, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, разговор продолжался около получаса. Президент Швейцарии рассчитывала на введение США 10%-ной таможенной пошлины, однако глава Белого дома посчитал это недостаточным.
«Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадёт деньги у США», — сообщается в статье.
В итоге США ввели в отношении Швейцарии 39%-ные пошлины. Это стало самой высокой ставкой среди стран Европы.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен согласилась на подписание невыгодной сделки с Соединенными Штатами по поводу пошлин из-за риска уменьшения количества воинского контингента США в ЕС.