Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен согласилась на подписание невыгодной сделки с Соединенными Штатами по поводу пошлин из-за риска уменьшения количества воинского контингента США в ЕС. Об этом The Sunday Times рассказал старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоб Кьеркегор, сообщает ТАСС .

Все считают, что в плане торговли сделка оказалась ужасной для ЕС. Однако у ответственного лидера нет другого выбора, кроме как удержать ключевую вооруженную силу в НАТО — США — на собственной стороне, отметил Кьеркегор.

Изначально фон дер Ляйен собиралась дать жесткий ответ на угрозы Соединенных Штатов применить пошлины. Но потом по неизвестной причине она «сдала назад» и приняла сделку в период последней встречи с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Шотландии.

Фон дер Ляйен пошла на такой шаг, в первую очередь, чтобы защитить предпринимателей в Евросоюзе. Однако она также переживала, что Трамп воспользуется ее жестким ответом для уменьшения военной поддержки Украины или нанесет урон безопасности ЕС.

В Евросоюзе боятся, что Соединенные Штаты пересмотрят свою военную стратегию и выведут некоторое количество из 800 тыс. американских солдат из Евросоюза.

Сначала Трамп хотел ввести против Евросоюза пошлины в размере 30%. Однако 27 июля Евросоюз и Соединенные Штаты заключили сделку, в рамках которой Трамп уменьшил тарифы до 15%.

В обмен ЕС согласился приобрести у Соединенных Штатов энергоресурсы и оборудование для атомной электростанции на 750 млрд долларов и вложить 600 млрд долларов в цифровую индустрию США. На выполнение обязательства у Брюсселя есть три года.