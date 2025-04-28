сегодня в 15:46

FT: Киев может подписать соглашение с США о недрах на этой неделе

Власти Украины могут подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами уже на текущей неделе, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Как рассказал анонимный высокопоставленный украинский источник, в настоящее время рамочное соглашение находится на итоговой стадии подготовки.

По словам собеседника издания, соглашение охватывает все виды полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также все значительные энергетические объекты, расположенные на Украине.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что Киев сорвал сделку по редкоземельным металлам и не хочет заканчивать боевые действия.