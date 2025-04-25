Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки по редкоземельным металлам
Президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Украина сорвала сделку по редкоземельным металлам, а также в том, что тот не хочет заканчивать боевые действия, сообщает Mash.
Соглашение по редкоземельным металлам так и не было подписано, отметил Трамп.
«Оно опоздало как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет подписано немедленно», — написал он в Truth Social.
При этом он отметил, что в подписании мирного соглашения есть положительная тенденция.
США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.
Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.