Французский оппозиционер высмеял Макрона из-за встречи с главой КНР
Французский политик назвал унижением поведение Макрона на встрече с главой КНР
Поведение президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с главой КНР Си Цзиньпином было унизительно, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Макрон унижен и высмеян! Он показал свою покорность, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель КНР определил настоящего босса, больше разговаривая с ней», — цитирует французского оппозиционера ТАСС.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин не принял западную критику сотрудничества Пекина и Москвы во время визита во Францию.
Также сообщалось, что главы Франции и Китая Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обошлись без «русского пирога» на официальном обеде из-за соображений дипломатии.