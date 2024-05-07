Си Цзиньпин отверг критику сотрудничества Китая и России

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Си Цзиньпин не принял западную критику сотрудничества Пекина и Москвы

Председатель КНР Си Цзиньпин не принял западную критику сотрудничества Пекина и Москвы во время визита во Францию, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

В ходе переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина прозвучала попытка надавить на Россию по вопросу украинского конфликта.

«Председатель Китая Си Цзиньпин <…> решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией», — сказано в публикации

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является одной из сторон противостояния и выступил против попытки «переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну».

Китайский лидер в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Затем он намерен посетить Сербию и Венгрию.