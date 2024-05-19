Отчисленного из МГУ украинского студента не пропустили в Грузию

Отчисленного из МГУ студента из Одессы Сергея Гулько не пропустили в Грузию

Украинский студент Сергей Гулько, которого отчислили из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) и арестовывали за поддержку Украины, покинул Россию. При этом в Грузию 24-летнего гражданина Украины не пропустили, сообщает РБК .

«В Грузии мне отказали без объяснения причин и хотели отправить обратно в Россию. Я предъявил документы про депортацию и мне позволили улететь», — сказал Гулько.

Он подчеркнул, что из-за отказа Грузии во въезде был вынужден купить билет в другую страну.

Молодой человек поблагодарил МГУ за проведенное в стенах университета время и отметил, что собирается продолжить обучение. Также он выразил радость, что смог покинуть Россию и «избежать серьезных последствий».

Сергею Гулько родился в Одессе. Несколько лет назад парень перебрался из Украины в Россию и поступил на факультет фундаментальной медицины МГУ.

В конце апреля Гулько арестовали на 12 суток за публичную демонстрацию нацистской символики. Поводом стали посты студента МГУ в соцсети «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку киевского режима. В начале месяца его арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полицейским. При этом украинец не признал вину.