сегодня в 20:10

Актер Олег Зимин скончался на 65-м году жизни в Москве

Российский актер Олег Зимин умер в столице 17 мая в возрасте 64 лет. При этом причина смерти артиста не уточняется, сообщается на сайте Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение».

«28 мая ему бы исполнилось 65 лет. Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе!», — говорится в сообщении театра.

Зимин родился 28 мая 1959 года. Является выпускником Российской академии музыки имени Гнесиных и Российской академии театрального искусства.

Творческую карьеру актер начал в Ростовском государственном музыкальном театре. В 2006 году устроился в Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение».

Зимин запомнился зрителям по своим ролям в спектаклях «Гусарская баллада», «Красная Шапочка», «Женитьба Бальзаминова», «Недоросль» и др.

Ранее стало известно, что на 92-м году жизни умерла актриса из «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева. Артистка более 40 лет работала в «Петербург-концерте».