Работавшие на Украине и в новых регионах получат новую пенсию

С 1 июля 2025 года в России вступают в силу изменения, позволяющие включить периоды работы на Украине и в новых территориях в страховой стаж для начисления пенсий, сообщает ТАСС .

Согласно пояснениям главы Социального фонда России Сергея Чиркова, перерасчет затронет трудовую деятельность в нескольких временных периодах.

Для Украины — с 1991 по февраль 2022 года. Для ДНР и ЛНР — с мая 2014 по конец 2022 года. Для Херсонской и Запорожской областей — с февраля по декабрь 2022 года.

Особенностью нового порядка является необходимость личного обращения граждан в Соцфонд — автоматического перерасчета производиться не будет. При этом увеличение пенсии начнется только с даты подачи заявления, но не ранее 1 июля 2025 года, так как закон не имеет обратной силы.

Для получения перерасчета потребуется предоставить документы, подтверждающие трудовую деятельность в указанные периоды. Аналогичная практика уже успешно применяется в Крыму, где украинский стаж учитывается с 2014 года.