Умерла актриса из «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

14 мая умерла заслуженная артистка России, бывшая артистка «Петербург-концерта» Наталия Кудрявцева, ей был 91 год, сообщает пресс-служба «Петербург-концерта».

Свою актерскую карьеру Кудрявцева начала в Ленинградском Театре юных зрителей. Там она сразу стала ведущей актрисой.

В «Петербург-концерте» артистка работала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ. Коллектив выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам актрисы.

В ноябре в Доме актера проведут вечер памяти Наталии Кудрявцевой.

В фильмографии артистки — 11 фильмов и различных сериалов. Она сыграла в фильмах «Андрейка», «И снова утро», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и многих других.