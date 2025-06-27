Филиал подмосковного «СтройЭксперта» проведет 550 экспертиз в Краснодаре и Адыгее

В городе Краснодаре открыл свой филиал ГБУ МО «СтройЭксперт», подведомственный Главному управлению государственного строительного надзора Московской области. Сразу в двух регионах увеличится количество проводимых судебных госэкспертиз: специалисты «СтройЭксперта» будут обследовать объекты не только Краснодарского края, но и Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Подмосковный Главгосстройнадзор привезет в Краснодарский филиал все наработки в области проведения экспертиз, методики, инструментарную составляющую и цифровые решения. Это позволит сократить сроки проведения судебных госэкспертиз до 2-х месяцев (ранее очередь в отдельных случаях составляла до 2-х лет). Ожидается, что ежегодно эксперты будут проводить более 550 экспертиз.

Руководством филиала уже налажено эффективное взаимодействие с судебными органами Краснодарского края, а цифровые решения на основе отечественного ПО позволили автоматизировать процесс судебно-технической экспертизы. Благодаря этому за год удастся сэкономить более 3 тыс. трудочасов — именно столько ранее уходило на обработку дел. В планах дальнейшего развития филиала — увеличить число сотрудников-экспертов.

Обратиться в филиал можно по адресу: г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 12/2, офис 305, по электронной почте: gsn_stroyexpert23@mosreg.ru либо через официальный сайт gbu-stroi-expert.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.