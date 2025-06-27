Минобразования Подмосковья запускает конкурс для подписчиков Telegram-канала

Учебный год подходит к завершению, и впереди — долгожданный выпускной. В честь этого события министерство образования Московской области запускает праздничный конкурс для подписчиков официального Telegram-канала. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Завершение учебного года — особенное время, наполненное волнением, достижениями и радостными моментами. Мы хотим, чтобы этот финал запомнился не только экзаменами и аттестатами, но и по-настоящему теплыми эмоциями. Конкурс — наш способ сказать спасибо выпускникам, школьникам, родителям и педагогам за их труд, настойчивость и веру в будущее», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Победителей конкурса ждут билеты в музей-заповедник «Горки Ленинские» на фестиваль «Каникулы», где главным музыкальным гостем станет группа Uma2rman, и три годовые подписки на Telegram Premium.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно быть подписчиком официального Telegram-канала министерства — поставить лайк посту с анонсом конкурса и подтвердить свое участие, нажав на кнопку «Принять участие».

Итоги будут подведены 1 июля 2025 года случайным образом.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.