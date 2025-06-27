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Ученые из Подольска разрабатывают генетические паспорта для стерляди

Ученые ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске разрабатывает генетические паспорта для стерляди. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инновационный подход сочетает в себе современные методы молекулярной генетики, биоинформатики и селекции.

Параллельно с генетическими исследованиями ведется индивидуальный мониторинг хозяйственно-полезных признаков стерляди. Одним из важнейших показателей развития этого вида является аллометрический рост, отражающий взаимосвязь между длиной тела и живой массой особи.

Научные сотрудники центра провели биометрические измерения в популяциях стерляди, разводимых в установке замкнутого водоснабжения. Определили эффективность выращивания, физиологическое состояние и продуктивные качества объектов аквакультуры.

Работа ведется в рамках реализации проекта «Развитие сети биоресурсных коллекций сельскохозяйственных животных», поддержанного Минобрнауки России в мае текущего года.

В экспериментальной установке замкнутого водоснабжения ученые проводят также исследования сибирского осетра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.