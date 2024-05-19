Биолог Краснов рассказал, как правильно подготовить почву для томатов

Биолог Михаил Краснов рассказал, что для дачников сейчас самое время подготовить все для обильного урожая томатов. Растению должна нравиться почва, в которой они растут, сообщает «Вечерняя Москва».

«Оптимальный вариант почвы для томатов — это плодородные супесчаные и суглинистые грунты, которые, с одной стороны, влагоемки и при этом влагопроницаемы, с другой — хорошо „дышат“, то есть обладают высокой воздухопроницаемостью», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что важное значение для томатов имеет качество почвы по составу органических и минеральных веществ. Томаты должны «вкусно» расти, а вкусы со временем могут меняться. Так, в период активной вегетатики почва должна быть богата азотом. Без него томаты потеряют побледневшую листву и будут плохо себя чувствовать в период бутонизации и цветения.

Биолог отметил, что фосфор доставляет питательные вещества во все органы растения и обеспечивает активное развитие корневой системы. Также томатам необходим калий, являющийся активным участников обмена веществ и поддержки растения.

Краснов добавил, что для полноценного и обильного урожая еще грунт должен обладать достаточным содержанием магния, кальция, серы, бора, цинка и железа. В момент посадки томатов почва должна быть идеально приготовлена.

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