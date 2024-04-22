Нутрициолог рассказала, чем томатный сок полезнее свежих плодов

В отличие от многих других овощей, польза томатов при термической обработке только растет - в них увеличивается биодоступность витамина К, а также ликопина (каротиноидный пигмент, антиоксидант). Об этом РИАМО сообщила семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская.

Томатный сок получают из зрелых плодов томатов: их измельчают, отделяют семена, протирают через сито. После протертая масса нагревается до плюс 75 — плюс 80 градусов с целью уничтожения микроорганизмов стерилизуется или пастеризуется.

Витамины и полезные вещества, у которых увеличивается биодоступность из-за термообработки, способствуют укреплению иммунитета, поддержке работы ЖКТ, здоровью кожи, зрения, оказывает выраженное антиоксидантное действие, профилактике тромбообразования и повышению содержания в крови «полезного» холестерина (ЛПВП), предупреждает развитие остеопороза.

«Также томатный сок благодаря ликопину улучшает мужское здоровье, так как является профилактикой простатита, мужского бесплодия и рака простаты. И для женского - поддерживает репродуктивное здоровье, снижает риск развития мастопатии и рака шейки матки», - сказала Уваровская.

Первое, что необходимо учесть, прежде чем вводить новый продукт в рацион - противопоказания и ограничения: панкреатит, гастрит, период после удаления желчного пузыря, ГЭРБ, аутоиммунные заболевания, мочекаменная болезнь, хроническое нарушение функции почек, подагра. При этом наличие указанных диагнозов не обязательно полностью исключает продукт из рациона, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

«Второе — это количество сока. В норме 200–250 мл. сока в день для взрослого человека, и начиная с пары капель для ребенка с 9 месяцев увеличивая количество, наблюдая за реакцией. Оптимальное время для употребления томатного сока может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей, предпочтений и потребностей», - отметила эксперт.

Некоторые люди предпочитают пить его утром для бодрствования и улучшения работы желудка. Другие - во время обеда или вечером как дополнение к основному приему пищи. А есть и те, кто употребляет томатный сок отдельно от основного приема пищи - так можно, но есть нюансы.

«Сок, хоть и не имеет большого количества калорий, это тоже прием пищи, а если мы хотим добиться максимум пользы, то каждый прием пищи следует формировать, учитывая правило «ПолноЦЕННОЙ тарелки», то есть содержать белки, жиры, сложные углеводы и клетчатку. Поэтому если вы любите выпить томатный сок в качестве перекуса, то дополните к нему тост ц/з хлеба с чесноком, с печенью трески и айсбергом/рукколой и огурцом, например, ну или горсть орехов», - добавила нутрициолог.

Важно избегать употребления томатного сока натощак, чтобы избежать возможных проблем с пищеварением, избыточного повышения кислотности, а также грамотно совмещать с другими продуктами. Так, сочетая томатный сок с жирами, например, оливковом маслом, семенами и орехами, а также чесноком и соей, можно в разы увеличить его полезные свойства.

Еще важно помнить о качестве продукта, и при выборе томатного сока на полке магазина обязательно обращать внимание на состав - в нем не должно быть ничего, кроме томатов (крахмала, сахара, консервантов быть не должно; допускается наличие соли). Если вы хотите густой сок, выбирайте с надписью «с мякотью». По регламенту такая надпись может появиться на упаковке сока, в которой мякоти не менее 8%. При этом сок совсем не сложно сделать самостоятельно, так вы будете уверены в составе продукта и сэкономите деньги из бюджета.

«И, возвращаясь к теме ежедневного употребления томатного сока, рекомендую все-таки учитывать принцип разнообразия в питании. Употребление овощного сока - отличная пищевая привычка, но томатный сок - не единственный представитель, морковный, свекольный, тыквенный, различные овощные соки или смузи из зелени и овощей, которые насытят организм не только энергией, но здоровьем», - заключила Уваровская.