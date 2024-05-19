В Госдуме заявили, что атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил, что ночные массированные атаки беспилотников ВСУ на регион не способны нанести серьезного экономического ущерба и не имеют никакого военного значения, сообщает РИА Новости .

«Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае — не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима», — сказал Алтухов.

Он подчеркнул, что российский средства противовоздушной обороны справляются как с западными ракетами, так и с беспилотниками украинской армии.

Депутат ГД добавил, что эти бессмысленные и варварские выпады не только не смогут посеять панику среди мирного населения, но и не окажут влияния на линию боевого соприкосновения в зоне СВО.

Прошедшей ночью в Краснодарском крае подавили минимум 10 беспилотников ВСУ, атаковавшие объекты в двух населенных пунктах. В результате атаки ВСУ пострадавших нет.