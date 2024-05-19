В Краснодарском крае отразили атаку дронов ВСУ

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Российские силы подавили десять беспилотников ВСУ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае подавили минимум десять беспилотников ВСУ, атаковавшие объекты в двух населенных пунктах, сообщили в региональном оперштабе.

В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возник пожар. Его тушат, пострадавших и разрушений нет.

В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. Пострадавших и разрушений и возгорания было.

На месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы, указано в сообщении.