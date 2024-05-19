Россиянам рассказали, как появились необычные названия населенных пунктов

Замдиректора по научной работе Института языкознания РАН, диалектолог Игорь Исаев рассказал, откуда в России появились такие необычные и смешные названия населенных пунктов как Париж, Чуваки, Лохово, Спарта, Бухалово и другие, сообщает «Вечерняя Москва».

Название деревни Бухалово может бросить обидную тень на поведение местных жителей, однако речь совсем о другом. В старину слова «бухать», «бухало» совсем не были связаны с употреблением алкогольных напитков. В словаре Владимира Даля слово «бухать» означало громко и стремительно что-то бросать, а «бухало» — громко кричащая болотная птица выпь, ружье, бык или бугай.

В Челябинской области расположено село под названием Париж, которое было основано в середине XIX века. Населенный пункт в честь французской столицы нарекли местные жители, которые в составе русской армии гнали Наполеона до Европы.

Населенный пункт Чуваки впервые был упомянут в летописи еще в XVII веке. При этом здесь отсутствует какая-либо связь с современным жаргоном. Местные жители продолжают гадать, откуда их малая Родина получила такое название. В 2018 году Чуваки победили в конкурсе на самое веселое название российского населенного пункта.

В России большое количество населенных пунктов с названиями Лохово и Лоханкино. Например, два из них находятся в Архангельской области. Ослабевшую после нереста семгу или лосося называли «лохом». Скорее всего, название связаны с ловлей рыбы в этих местах.

В Карачаево-Черкесии есть село под названием Спарта. Его основали переселявшиеся на Северный Кавказ понтийские греки. Официально Спарта появилась на административных картах в 1924 году. Сегодня греки составляют 72% населения села.

Деревня Дурниха расположена в Московской области и получила свое название по старому наименованию голубики. Крестьяне летом собирали ягоду и называли ее дурнихой.

В октябре прошлого года фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о переименовании российских населенных пунктов с оскорбительными названиями, однако он не прошел по разным причинам.