Макрону и Си Цзиньпину не подали «русский пирог»
Макрон и Си Цзиньпин обошлись без «русского пирога» из-за дипломатии
Главы Франции и Китая Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обошлись без «русского пирога» на официальном обеде из-за соображений дипломатии, пишет Telegram-канал «360» со ссылкой на газету Le Figaro.
Десерт исключили из меню из-за названия, указано в публикации.
«В последний момент Елисейский дворец решил, что в свете сложной геополитической обстановки китаец и француз, поедающие „русского“, — сомнительная идея», — сказано в сообщении.
В конечном счете вместо Le Russe глав государств угостили черничным десертом.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин не принял западную критику сотрудничества Пекина и Москвы во время визита во Францию.