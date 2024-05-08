Макрону и Си Цзиньпину не подали «русский пирог»

Макрон и Си Цзиньпин обошлись без «русского пирога» из-за дипломатии

Главы Франции и Китая Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обошлись без «русского пирога» на официальном обеде из-за соображений дипломатии, пишет Telegram-канал «360» со ссылкой на газету Le Figaro.

Десерт исключили из меню из-за названия, указано в публикации.

«В последний момент Елисейский дворец решил, что в свете сложной геополитической обстановки китаец и француз, поедающие „русского“, — сомнительная идея», — сказано в сообщении.

В конечном счете вместо Le Russe глав государств угостили черничным десертом.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин не принял западную критику сотрудничества Пекина и Москвы во время визита во Францию.