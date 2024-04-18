Франция стала лидером в Европе по покупке российского газа

Франция вышла на первое место в Европе по закупке СПГ из России

Франция стала лидером среди стран Европы по приобретению газа из России в феврале, собственные данные опубликовало РИА Новости .

Аналитики агентства проанализировали европейскую статистику и выяснили, что Франция в феврале перечислила России 322,3 миллиона евро за сжиженный газ, сместив по этому показателю Венгрию.

Будапешт закупил трубопроводное топливо на 210 миллионов евро, в Испании исполнили контракт с Россией на 118,3 миллиона евро.

Греция увеличила поставки в феврале в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро.

Страны ЕС в этот период консолидировано потратили 1,1 миллиарда евро на российский газ.