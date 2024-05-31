Фицо перевели на домашнее лечение

Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы, где он лечился после покушения, домой для восстановления, пишет ТАСС .

«Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица… Он будет восстанавливаться дома», — говорится в сообщении издания Dennik N, на которое ссылается агентство.

Уточняется, что Фицо доставили на амбулаторное лечение на вертолете.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая. В политика выпустил несколько пуль оппозиционер Юрай Цинтула.