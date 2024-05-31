Фицо перевели на домашнее лечение
Премьера Словакии Фицо отправили из больницы домой
Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы, где он лечился после покушения, домой для восстановления, пишет ТАСС.
«Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица… Он будет восстанавливаться дома», — говорится в сообщении издания Dennik N, на которое ссылается агентство.
Уточняется, что Фицо доставили на амбулаторное лечение на вертолете.
Покушение на Фицо было совершено 15 мая. В политика выпустил несколько пуль оппозиционер Юрай Цинтула.