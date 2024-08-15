Финляндия показала Европе пример наращивания вооружений

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Финляндия в пять раз увеличила объем производства боеприпасов

Финляндия в пять раз увеличила объем производства боеприпасов с начала конфликта на Украине, пишет РБК .

«Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз, это должно произойти и во всем ЕС», — заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в эфире государственной программы на YouTube.

Глава финского кабмина уточнил, что поводом для наращивания арсеналов стала ситуация на Украине.

Ранее в Финляндии столкнулись с проблемами в экономике из-за прекращения поставок древесины из России.