Финляндия показала Европе пример наращивания вооружений
Финляндия в пять раз увеличила объем производства боеприпасов
Финляндия в пять раз увеличила объем производства боеприпасов с начала конфликта на Украине, пишет РБК.
«Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз, это должно произойти и во всем ЕС», — заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в эфире государственной программы на YouTube.
Глава финского кабмина уточнил, что поводом для наращивания арсеналов стала ситуация на Украине.
Ранее в Финляндии столкнулись с проблемами в экономике из-за прекращения поставок древесины из России.