РИА Новости: санкции против РФ привели к лесопромышленному кризису в Финляндии

По экономике Финляндии сильно ударил отказ от покупки древесины в РФ, сообщает РИА Новости .

Стоимость бревен в стране выросла до 15-летнего максимума. Сырье и конечный продукт — пиломатериалы — имеют одинаковые цены. Поэтому производство в лесопильной промышленности Финляндии снизилось с 12 млн кубометров до 10.

Одна из причин заключается в том, что поставки древесины из других стран очень дорогие для Финляндии. Раньше страна закупала в РФ необработанные и распиленные лесоматериалы по низкой цене. Из-за их дефицита отрасль столкнулась с кризисом, закрылись многие предприятия, занимающиеся переработкой материала.

До введения эмбарго на покупку древесины, принятого в рамках пятого пакета антироссийских санкций в 2022 году, Финляндия была одним из крупнейших покупателей древесины у РФ среди стран Евросоюза. В 2021 году страна приобрела ресурс на 374,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что финские фермеры опасаются санкций ЕС на удобрения из РФ. Такое решение плохо повлияет на сферу сельского хозяйства многих стран экономического блока.