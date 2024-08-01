По информации финской телерадиокомпании Yle, фермеры из Финляндии опасаются, что Евросоюз введет санкции на удобрения из России, сообщает «Лента.ру» .

По словам финского эксперта по зерну Макса Шульмана, если Евросоюз введет санкции, то эта ситуация крайне негативно отразится на местных фермерских хозяйствах. РФ уже ввела налоги на поставки удобрений, поэтому дополнительные ограничения еще сильнее ударят по фермерам.

Более того, экономика Финляндии не выдерживает дефицита древесины из-за антироссийских санкций. Недостаток сырья может повлиять на перерабатывающую промышленность и экономику страны в целом.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александра Турапина заявила, что нынешние власти Финляндии активно присоединяются к хору русофобов, так и не осознав фатальной ошибки прошлого.