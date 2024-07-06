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Экономика Финляндии не выдерживает дефицита древесины из-за антироссийских санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал MTV.

«Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос… и прекращение импорта из России», — сказано в публикации.

Недостаток сырья может повлиять на перерабатывающую промышленность и экономику страны в целом, считает Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии.

В июле 2022 года ЕС ввел санкции на поставки российской древесины.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб счел достаточным для прекращения конфликта на Украине один звонок.