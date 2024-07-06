Финляндию ожидает древесный коллапс из-за санкций
Экономика Финляндии не выдерживает дефицита древесины
Экономика Финляндии не выдерживает дефицита древесины из-за антироссийских санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал MTV.
«Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос… и прекращение импорта из России», — сказано в публикации.
Недостаток сырья может повлиять на перерабатывающую промышленность и экономику страны в целом, считает Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии.
В июле 2022 года ЕС ввел санкции на поставки российской древесины.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб счел достаточным для прекращения конфликта на Украине один звонок.