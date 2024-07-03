Президент Финляндии предположил, чей звонок завершит конфликт на Украине

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Александр Стубб считает, что завершить СВО можно звонком из Китая

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg выразил мнение, что военная спецоперация на Украине завершится, если председатель КНР Си Цзиньпин позвонит в Россию. Финский лидер также утверждает, что Москва «зависит» от Пекина, сообщает «Царьград» .

«Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — считает Стубб.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова «хоть завтра» сесть за стол переговоров по конфликту на Украине. Для этого, как добавлял глава государства, Россия требует соблюсти ряд условий.

Среди них, в том числе, — вывод украинских войск из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, снятие всех антироссийских санкций, гарантии Украины об отказе вступать в НАТО.