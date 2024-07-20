Эксперт: Финляндия присоединяется к хору русофобов, несмотря на ошибки прошлого

Нынешние власти Финляндии активно присоединяются к хору русофобов, так и не осознав фатальной ошибки прошлого, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александра Турапина.

Состоится первый суд о признании геноцида на территории Карело-Финской ССР. На рассмотрение представлены материалы в 14 томах, доказывающие убийства и зверства оккупантов над мирными жителями. Это преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР.

В настоящий момент известно о создании более 100 концентрационных и трудовых лагерей во времена Великой Отечественной войны на территории республики. В этом регионе, помимо нацистов, активное участие в совершении геноцида принимали финны.

«Считается, что именно они, а не немцы, организовывали в Петрозаводске сеть лагерей, в которые массово отправляли славян. Финны даже планировали создать моноэтническое государство — Великую Финляндию, идея о которой активно распространялась во времена Второй мировой», — сказала политолог.

Карл Маннергейм еще до наступления на русские территории подписал приказ № 132, его копию можно получить в военном архиве Финляндии. Четвертый пункт документа гласил о том, что «русское население нужно задерживать и отправлять в концлагеря».

«Геноцидом финны занимались не только на территории Карело-Финской ССР. Помимо этого, они совершали преступления в ходе блокады Ленинграда: известно, что именно финские военные разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начиненные взрывчаткой. Желание истребить людей именно по принадлежности к советскому народу — налицо», — добавила эксперт.