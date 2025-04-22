Украина для завершения конфликта готова отказаться от 20% собственных территории. Это будет фактическое, а не юридическое признание, рассказал New York Post анонимный высокопоставленный чиновник из администрации США. Об этом сообщает РИА Новости .

Представители украинской делегации во время переговоров с американскими чиновниками на прошлой неделе обсуждали часть соглашения, которая затрагивает территории, вошедшие в состав России по итогам проведенных референдумов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с британским премьером Киром Стармером. Переговоры по урегулированию пройдут в Лондоне 23 апреля. Представителей России на них не будет.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сказал, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в российские учебники по истории.