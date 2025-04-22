Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдет в учебники истории

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в российские единые учебники по истории, пишет ТАСС.

Он добавил, что это будет сделано при подготовке следующих изданий с учетом новых исторических событий.

«они (усилия, — прим. ред.), вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание» — подчеркнул Мединский.

Ранее администрация американского президента Дональда Трампа поставила Украине ряд условий для окончания кризиса. Среди них есть и признание присоединения Крыма к РФ, а также отказ от вступления в Североатлантический альянс, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников, ознакомившихся с конфиденциальным документом.