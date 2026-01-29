Евросоюз введет полный запрет на российский газ с 2027 года,

Евросоюз утвердил график полного отказа от российского газа. Как сообщает Reuters со ссылкой на проект документа Еврокомиссии, с начала 2027 года вступит в силу запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а с 30 сентября того же года — на трубопроводный газ.

Для контроля за соблюдением запрета будет введена процедура «предварительного разрешения», обязывающая компании за пять дней до прибытия партии в ЕС предоставлять таможне доказательства страны происхождения газа.

Однако это требование, согласно плану, не будет распространяться на ключевых поставщиков, от которых, по мнению Брюсселя, риск попадания российского газа минимален. Под исключение попадают США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия. Эти страны либо уже отказались от российского газа, либо не обладают инфраструктурой для его реэкспорта. За нарушение запрета европейским компаниям будет грозить крупный штраф — от 40 миллионов евро или не менее 3,5% от их годового мирового оборота.

Решение уже вызвало протесты внутри ЕС. Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо заявили о намерении оспорить запрет в Суде ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такой шаг поставит Европу в зависимость от США, которые продают газ «очень задорого», что нанесет удар по европейской промышленности и лишит континент возможности диверсифицировать поставки.

