Венгрия и Словакия обратятся в суд из-за запрета на российский газ

Венгрия и Словакия договорились о совместных юридических действиях против руководства Европейского союза, сообщает ТАСС .

Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1, страны подготовили юридическое обоснование и подадут иск в Суд Европейского союза. Цель — оспорить план Еврокомиссии, который сделает «закупку российского природного газа невозможной начиная с октября 2027 года».

«Мы будем требовать срочного разбирательства и приостановления такого решения», — пояснил Сийярто.

Этот шаг стал развитием предыдущих заявлений венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который обещал использовать «все доступные юридические механизмы» для защиты суверенного права страны самостоятельно выбирать источники энергоносителей.

Решение Совета ЕС о поэтапном запрете любых закупок российского газа с 1 января 2028 года было принято в октябре 2025 года большинством голосов, что позволило обойти вето Будапешта и Братиславы. Еврокомиссия сочла данный вопрос относящимся к торговой, а не политической сфере, где требуется консенсус.

