Европарламент проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в октябре

В Европарламенте готовят дебаты по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон Дер Ляйен. Голосование назначено на 6–9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Подписи для вынесения вотума собирала группа «Патриотов» в Европарламенте. Вместе с этим группа «Левые» также предложила вынести вотум недоверия главе ЕК.

Голосование пройдет во время пленарной сессии 6–9 октября.

Это уже вторая попытка вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Первая была летом, но инициатива получила только 175 голосов при необходимом минимуме в 361.

Главу ЕК ранее обвинили в сокрытии информации о контрактах на закупку вакцин во время пандемии. Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной, однако это решение не предполагает никакого для нее наказания.