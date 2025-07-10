Шошоакэ: депутатов заставили отозвать подписи к вотуму недоверия фон дер Ляйен

В четверг Европарламент (ЕП) не поддержал вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, связанный с вопросами приобретения COVID-вакцин. Инициатива получила только 175 голосов при необходимом минимуме в 361. По мнению румынского евродепутата Дианы Шошоакэ, это связано с давлением на депутатов ЕП, пишет РИА Новости .

Шошоакэ сообщила, что на некоторых парламентариев оказывалось давление. По ее словам, девять человек были вынуждены отозвать свои подписи под проектом вотума недоверия.

В результате количество поддерживающих инициативу сократилось с более чем 80 до 72 депутатов, как она отметила в своем видеообращении на Facebook*.

Шошоакэ указала на значимость исторического момента, когда позиция главы Еврокомиссии оказалась под угрозой. Она заметила, что либералы и социалисты своим отсутствием на заседании продемонстрировали нежелание поддерживать существующий порядок.

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