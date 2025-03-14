Экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Европа попала в ловушку США, когда поддержала идею о прекращении огня на Украине, сообщает «Царьград» .

В ходе трансляции на YouTube-канале Dialogue Works он отметил, что если ранее Европейский союз демонстрировал приверженность продолжению конфликта, то сейчас наблюдается стремление к его прекращению.

«Дональд Трамп (президент США — ред.) переиграл Европу», — подчеркнул экс-разведчик.

По мнению Риттера, разговоры о том, что Россия будет вынуждена принять предложенное перемирие, не имеют под собой оснований. Трампу не удастся переиграть российского лидера Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, что объясняется их более глубоким пониманием мира, чем у представителей США, добавил он.

13 марта Путин поддержал идею перемирия с Украиной, однако выдвинул ряд условий. Остаются неясными механизмы обеспечения режима прекращения огня, а также вопросы мониторинга и выявления нарушений.

В Кремле допускают, что данная тема может быть вынесена на обсуждение в рамках возможных переговоров между Путиным и Трампом, но точные сроки их проведения пока остаются неизвестными.