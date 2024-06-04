Еврокомиссар признался в зависимости Франции от российского газа
Во Франции объяснили отсутствие санкций на газ из России
Во Франции объяснили отсутствие санкций на газ из России дефицитом топлива на территории страны, пишет «Известия».
«Мы не ввели в отношении газа санкций, потому что он еще нам нужен, и мы не можем купить его здесь», — заявил еврокомиссар Франции Тьерри Бретон в эфире Sud Radio.
Политик подчеркнул, что Европа ввела 13 пакетов санкций против России.
Однако, импорт российского газа вырос во Франции больше, чем в любой другой стране континента, резюмировал Бретон.
Ранее в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%.