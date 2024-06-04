Еврокомиссар признался в зависимости Франции от российского газа

Во Франции объяснили отсутствие санкций на газ из России

Во Франции объяснили отсутствие санкций на газ из России дефицитом топлива на территории страны, пишет «Известия» .

«Мы не ввели в отношении газа санкций, потому что он еще нам нужен, и мы не можем купить его здесь», — заявил еврокомиссар Франции Тьерри Бретон в эфире Sud Radio.

Политик подчеркнул, что Европа ввела 13 пакетов санкций против России.

Однако, импорт российского газа вырос во Франции больше, чем в любой другой стране континента, резюмировал Бретон.

Ранее в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%.