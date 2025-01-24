Euroclear призвал не конфисковывать замороженные активы России

Гендиректор международного депозитария Euroclear Ltd. Валери Урбен заявила, что из-за конфискации замороженных активов ЦБ России могут возникнуть «непредвиденные последствия». По мнению гендира, замороженные деньги Москвы могут стать «элементом переговоров» о мирной сделке по Украине, сообщает Bloomberg .

Урбен заявила, что ряд западных чиновников выступает за конфискацию российских активов, замороженных из-за санкций ЕС и G7. Однако глава Euroclear Ltd. считает такой подход неверным, поскольку это может вызвать новую турбулентность на рынках.

«Россия всегда может принять ответные меры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки», — сказала Урбен.

Ранее новый президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкции на всю ее торговлю со Штатами, если сделка по Украине не будет заключена «в ближайшее время».