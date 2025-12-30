Euroclear оказался в центре геополитической борьбы из-за схемы ЕС по активам РФ

Депозитарий Euroclear оказался в центре геополитической борьбы из-за провальной схемы ЕС по конфискации российских активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Финансовая система Европы столкнулась с проблемами из-за вопроса финансирования Украины. При этом из-за плана по конфискации российских активов доверие других стран к ней может быть подорвано.

По данным Financial Times, иностранные инвесторы попросту могут сбежать в условиях неопределенности. Они не захотят оказаться в положении, когда на них оказывается давление, потому что их суверенные активы арестовываются или используются.

Вся эта ситуация может вылиться в последующую фрагментацию финансовой системы Европы. При этом из-за провального плана ЕС по конфискации российских активов депозитарий Euroclear оказался в центре геополитической борьбы за то, как финансировать Киев.

В Европе заморожено около 210 млрд евро российских активов, большая часть из которых находится у бельгийского депозитария Euroclear.

Ранее ЕС принял решение финансировать Украину за счет еврозайма на финрынках, а не за счет конфискации суверенных активов РФ. Но Европа до конца не отказалась от планов кражи российских денег.

