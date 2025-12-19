Премьер Бельгии: отказ от конфискации активов РФ — победа международного права
Как отметил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер, отказ ЕС от использования российских замороженных активов стал победой международного права, сообщает РИА Новости.
Де Вевер сделал такое заявление по итогам саммита Евросоюза, где ЕС принял решение финансировать Украину за счет еврозайма на финрынках, а не за счет конфискации суверенных активов РФ.
«Я думаю, что сегодня победило международное право. Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире», — подчеркнул премьер Бельгии.
Он добавил, что в итоге отстояли принцип, по которому ЕС уважает закон, даже если это тяжело или союз находится под давлением.
Ранее The Washington Post написала, что администрация США дала понять европартнерам о своем намерении задействовать замороженные средства РФ для решения ситуации вокруг Украины.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.