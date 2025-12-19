Как отметил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер, отказ ЕС от использования российских замороженных активов стал победой международного права, сообщает РИА Новости .

Де Вевер сделал такое заявление по итогам саммита Евросоюза, где ЕС принял решение финансировать Украину за счет еврозайма на финрынках, а не за счет конфискации суверенных активов РФ.

«Я думаю, что сегодня победило международное право. Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире», — подчеркнул премьер Бельгии.

Он добавил, что в итоге отстояли принцип, по которому ЕС уважает закон, даже если это тяжело или союз находится под давлением.

Ранее The Washington Post написала, что администрация США дала понять европартнерам о своем намерении задействовать замороженные средства РФ для решения ситуации вокруг Украины.

