WP: США сообщили ЕС о намерении использовать замороженные активы РФ

Американская администрация дала понять европейским партнерам о своем намерении задействовать замороженные российские средства для решения ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно из публикации The Washington Post, которая ссылается на осведомленные источники, пишет ТАСС .

Издание указывает, что представители европейских государств получили недвусмысленные указания относительно желания Вашингтона включить вышеуказанные средства в процесс урегулирования конфликта, что может привести к разногласиям с руководством европейских стран.

Газета также сообщает, что после представления американской стороной в ноябре собственного плана по разрешению украинского конфликта, включающего 28 позиций, на бельгийского премьера Барта Де Вевера и ряд других европейских руководителей оказывается давление со стороны американских официальных лиц.

Агентство Bloomberg в конце ноября опубликовало информацию об исключении положения о передаче примерно 100 миллиардов долларов из заблокированных средств России в фонд для восстановления украинской экономики. Данный пункт был удален из актуальной редакции американского проекта мирного урегулирования. Первоначальный вариант документа предполагал, что США получат половину доходов от замороженных активов, а оставшиеся неизрасходованные средства планировалось вложить в совместный российско-американский инвестиционный фонд.

12 декабря Совет ЕС утвердил бессрочную заморозку государственных активов России. Европейская комиссия рассчитывает получить согласие европейских государств на предстоящем саммите 18–19 декабря на конфискацию российских активов на сумму 210 миллиардов евро. Из этой суммы 185 миллиардов заблокированы в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

