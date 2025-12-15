Центробанк хочет взыскать с Euroclear 18 трлн рублей

сегодня в 12:05

Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к одной из самых крупных расчетно-клиринговых организаций — Euroclear. С компании требуют взыскать 18 трлн рублей, сообщает РИА Новости .

Пока иск к рассмотрению не приняли. Такое решение Банк России принял из-за попыток Евросоюза украсть российские активы. В ЦБ заявили, что действия Euroclear нанесли регулятору вред из-за неспособности распоряжаться средствами.

Планы использовать замороженные активы Центробанк назвал незаконными. Россия продолжит оспаривать решения Еврокомиссии и защищать свои права.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан вовсе заявил, что использование ЕС замороженных активов РФ окажется объявлением войны. Любые действия с этими средствами стоит расценивать так.

До этого Совет Евросоюза решил бессрочно заблокировать российские активы. Еврокомиссия надеется, что государства ЕС на саммите 18–19 декабря примут решение об экспроприации 210 млрд евро, принадлежащих РФ.

Из этой суммы 185 млрд евро заблокированы на платформе Euroclear в Бельгии. Президент РФ Владимир Путин говорил, что обсуждаемая в ЕС конфискация активов России оказалась бы актом воровства.

